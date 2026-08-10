Saldırı göz göre göre geldi... Tehdit edip, kefen gönderdi: Boşandığı kadını 8 yerinden bıçakladı!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Ayşe Katırcı, yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu’nun bıçaklı saldırısına uğradı.

İddiaya göre Tanrıkulu, Serinevler Mahallesi’ndeki evde Katırcı’yı 8 yerinden bıçakladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Katırcı, yoğun bakım servisine alındı. Katırcı’nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRININ ARDINDAN YÜRÜYEREK UZAKLAŞTI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tanrıkulu’nun saldırının ardından sokakta sakin şekilde yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.

“SANA MEZAR YERİ ALDIM” MESAJI İDDİASI

Tanrıkulu’nun, 25 yıl evli kaldığı eski eşine daha önce “Sana mezar yeri aldım” mesajı gönderdiği ve kefen yolladığı öne sürüldü.

Şüpheli hakkında daha önce uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği de iddia edildi.

OLAYDAN GÜNLER ÖNCE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU!

Olaydan günler önce eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Katırcı, şu anda aktif bir uzaklaştırma kararının bulunmadığını, tehdit ve taciz durumlarında KADES uygulaması üzerinden de ihbarda bulunduğunu açıklamıştı.

Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Katırcı, "Neler yaşamıyorum ki, bu hayatta bana cehennemi yaşatıyor. Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Arkadaşlarımı arayıp 'Bu kötü yola gidiyor' diyerek bana iftira atıyor. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" demişti.

Yaşadığı korku nedeniyle sosyal hayatının tamamen değiştiğini dile getiren Katırcı, "Evden çıkamıyorum, psikolojim bozuldu" diye konuşmuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

‘AZRAİL GİBİ İÇERİ GİRDİ’

Olayın görgü tanığı ve Ayşe Katırcı’nın ev sahibi Menevşe Boybey (74), yaşananları anlattı.

Boybey, olay günü birlikte mangal yaktıklarını belirterek, “Ayşe benim 10 senelik kiracımdı. Boşanmış halde benim evime taşındı. Dün kendisiyle mangal yakmak istedik. Eşyaları topladık ve mangalı yakmaya başladık. Mangal piştiği sırada kanepede otururken Arif içeri girdi. ‘Azrail’ gibi içeri girerek kadını bıçaklamaya başladı. Kaçtım, sokakta bağırmaya başladım, ‘Ambulans çağırın’ dedim. Adam elini kolunu sallayarak dışarı çıktı ve olay yerinden kaçtı” dedi.

‘SEVGİLİLER GÜNÜNDE KEFEN ALDI’

Komşusu Ayşe Katırcı’nın yaklaşık 10 yıldır tehdit edildiğini belirten Boybey, yetkililerin gereken cezayı vermesini istedi.

Boybey, “Ayşe kadar değerli bir insan görmedim. 10 senedir benim evimde otururdu, kendisinden bir kere incinmedim. Aç, susuz kalsa söylemezdi. Babasının maaşıyla geçinmeye çalışırdı. 10 yıldan beridir tehdit ediliyordu. ‘Seni öldüreceğim, seni keseceğim’ diyordu. Kadına Sevgililer Günü’nde kefen aldı. ‘Seni buna saracağım. Mezar yerini alacağım’ diyerek tehdit ediyormuş. Ben yetkililerden o şahsın gereken cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.