'Tek derdimiz insan ve vatan' sözlerine cumhurbaşkanına hakaret davası: İfade özgürlüğü mutlak hak değilmiş!

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Sekreteri ve 1961 Anayasası ve Çağdaş Demokrasi Vakfı Başkanı akademisyen ve yazar Suay Karaman'a, 11 yıl önceki paylaşımı gerekçe gösterilerek "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan dava dün Ankara 90. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karaman hakkında 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

''BİZİM DERDİMİZ İNSAN VE VATAN''

Karaman, yargılama konusu paylaşımında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Temmuz 2015'teki Endenozya ziyaretinde yaptığı "Bizim tek derdimiz İslâm, İslâm, İslâm" açıklamasını alıntılayarak, 1 Ağustos 2015'te şu ifadeleri kullandığı paylaşımı yapmıştı:

"Bizim de tek derdimiz insan, insan, insan; ama hırsızlık yapmayan, onurla yaşayan, vatanını satmayan. Bizim diğer derdimiz vatan, vatan, vatan; ama emperyalistlere satılmayan, Sevr planları uygulanmayan, dostluk içinde yaşanan..."

Karaman daha sonra 1 Ağustos 2021 ve 1 Ağustos 2022'de söz konusu paylaşımını yenilenmişti.

''HAKARET DAVASI AÇILMASI HUKUKA AYKIRIDIR''

Duruşmada savunma yapan Karaman; "Bana ait olan sosyal medya hesabımda kendi yazılarımı, televizyon programlarını yayınlıyor, paylaşım yapıyorum. Davaya konu olan beyanlarda hiçbir ismin, unvanın ya da hakaret kastı çağrıştıracak ögenin bulunmadığı çok açıktır. Suçlamaya söz konusu paylaşımda ne Cumhurbaşkanı'na ne de başka birine hakaret ya da eleştiri yoktur. Bu paylaşımda dünya görüşümü ifade eden açıklamalar yaptım. Bu paylaşım kimseye yönelik olmayıp, safiyane düşüncemin kamuoyuna iletilmesinden ibarettir. Yıllar önceki paylaşımımdan insani ve vatani hassasiyetler içeren sözlerim nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret davası açılması hukuka da uygun değildir" dedi.

''İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KALMAKTADIR''

"Davaya konu olan beyanım bütünüyle ifade özgürlüğü kapsamında kalmaktadır" diyen Karaman; "Bu paylaşımımdan nasıl hakaret suçu çıkarıldığını anlamadım. Yaşamımı bilime, ülkeme ve evrensel insanî değerlere adamış bir akademisyen olarak, bir bilim insanı olarak, sürekli düşünmeyi, düşüncemi paylaşmayı ve toplumu bilgilendirmeyi bir görev kabul etmekteyim. Yaptığım bu paylaşımların suç içerikli olduğunu düşünmüyorum, üzerime atılı cumhurbaşkanına hakaret suçunu kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

''NORMAL VATANDAŞA YAPILSAYDI YİNE Mİ SUÇ SAYILACAKTI''

Karaman'ın vekili Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ise "Bu paylaşımları Cumhurbaşkanı'nın sözüne değil de normal vatandaşa yapılsaydı yine mi suç sayılacaktı? Hiçbir şekilde kimseye hakaret olmayacak. Cumhurbaşkanı'nın sözünden sonra neden bunlar hakaret değerlendirilir? Bu da iddianamenin uygunsuz olduğunu göstermektedir. Bu sözleri müvekkil 2015'te söylemiş, işlem yapılmamıştır. Bu da suç unsuru olmadığını göstermiştir" dedi.

''HUKUKA UYGUN HİÇBİR DELİLE DAYANAMIYOR''

Karaman'a sözlerinden kaynaklı herhangi bir ihbar, suç duyurusu, suç üstü olmadan polisin belge düzenleyerek dava açıldığını anımsatan Eminağaoğlu; "Türkiye bir hukuk devleti mi, polis devleti mi? Savcılar mı polise emir veriyor, polis mi savcıya? Polis kendi başına bir talimat, talep olmadan böyle belgeleri toplayarak iş yapması hukuka aykırı. Açılan bu yargının hukuka uygun hiçbir delile dayanamadığı için beraati gerekir" dedi.

'BUNUN NERESİNDE BİR SUÇ VASFI VAR?'

"Tek derdimiz insan, insan insan; vatan, vatan, vatan demenin neresi suç unsuru?" diyen Eminağaoğlu; "Kime ne gibi hakaret var? İddianamede vurgulanmıyor. Müvekkilin sözleri sert eleştiri boyutuna bile dayanmayan eleştiri kapsamında ifade özgürlüğüne girer. Cumhurbaşkanı öncelik olarak İslam'ı, müvekkil öncelik olarak insan ve vatanı görmüş. Bunun neresinde bir suç vasfı var?" ifadelerini kullandı.

MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı tarafı da "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) göre ifade özgürlüğü mutlak bir hak değildir. Paylaşım bir bütün olarak incelenmiş; Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı kullanılarak hırsız, vatanını satan, Sevrci gibi bir anlam çıkmaktadır" dedi. Mahkeme, dosya savcısının esasa yönelik mütalaasını hazırlaması için davayı 9 Aralık'a erteledi.