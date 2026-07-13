Tekirdağ açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu

Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında, 169 metre uzunluğunda, 27,2 metre genişliğinde ve 28 bin 461 DWT taşıma kapasitesine sahip Sao Tome ve Principe bayraklı Regalo isimli kuru yük gemisi, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

İhbarla bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Geminin bulunduğu bölgede deniz trafiğinin güvenliği için tedbirler alınırken, aynı noktadan kurtarmaya yönelik çalışmalar da başlatıldı.

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı, yaralanma ya da deniz kirliliği yaşanmadığı öğrenildi. Ekiplerin, geminin güvenle yeniden yüzdürülmesi için çalışmaları sürüyor.

Geminin karaya oturma nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.