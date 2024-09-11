Tekirdağ Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:40

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde 3 adreste uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adreslerde yapılan aramada, 870 gram sentetik kannabinoid, 23 sentetik ecza maddesi, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 860 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.G., T.G., G.B. ve Ş.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

 

 


Etiketler: #uyuşturucu #tekirdağ

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