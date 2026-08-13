Tekirdağ'da acı olay... 2 yaşındaki çocuk 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2 yaşındaki Muhammed Hüseyin, apartmanın 5’inci katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede bulunan Muhammed Hüseyin, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden beton zemine düştü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Muhammed Hüseyin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çocuğun ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.