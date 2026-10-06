Tekirdağ’da ilginç soygun girişimi: Oyuncak tabancayla kuyumcuya girdi

Olay, sabah saatlerinde Kapaklı ilçesindeki Pınar Bulvarı’nda bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.
Kapüşonlu giysi giyen ve yüzünü maskeyle kapatan şüpheli, kuyumcuya girdikten sonra poşetinden çıkardığı tabancayı tezgâhın arkasındaki kadın çalışana doğrulttu.
“BU BİR SOYGUNDUR”
Şüpheli, “Bu bir soygundur” diyerek çalışandan altınları istedi. Kadın çalışan ise “Ne soygunu ya” diyerek hareketlenip tezgâhın altında bulunan alarma bastı.
Alarmın devreye girmesi üzerine panikleyen şüpheli, kuyumcudan koşarak kaçtı. Kadın çalışan da şüphelinin bir süre peşinden koştu. Ara sokaklara giren şüpheli gözden kayboldu.
Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
TABANCA OYUNCAK ÇIKTI
Kuyumcunun şikâyeti üzerine çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Polis ekipleri, şüphelinin soygun girişiminde kullandığı tabancanın oyuncak olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.