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Tekirdağ'da yangın: 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangın: 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü

12.07.2026 16:19:00
Güncellenme:
DHA
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Tekirdağ'da yangın: 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında, 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü. İnceleme başlatıldı.

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Çorlu Çevre Yolu Ergene yönünde yol kenarındaki buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, çevredekiler de su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

20 DEKAR BUĞDAY EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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