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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

25.09.2026 10:54:00
Güncellenme:
DHA
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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

Tekirdağ'da polisin yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

'7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet kapsamında yürütülen soruşturmada; Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy, Saray ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geçen salı günü yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #tekirdağ #yasa dışı bahis

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