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Tekirdağ merkezli yasadışı bahis operasyonu: 26 şüpheli adliyede

Tekirdağ merkezli yasadışı bahis operasyonu: 26 şüpheli adliyede

14.07.2026 12:31:00
Güncellenme:
DHA
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Tekirdağ merkezli yasadışı bahis operasyonu: 26 şüpheli adliyede

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun' ile ilgili suç işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yaptı. 40 şüpheliden 10'unun daha önceden tutuklu olduğu belirlendi. Tekirdağ, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 29 şüpheli gözaltına alındı.

Hesaplarında yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 30 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2'si taşınabilir 3 hard disk, SD kart, tablet ve kaçak sigara ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çerkezköy'de jandarmada, 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 26 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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