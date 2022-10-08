Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 ton 82 litre el yapımı rakı ele geçirildi.
Tekirdağ Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.R.S.'nin evine sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda söz konusu evde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 1 ton 82 litre el yapımı rakı ve kaynatma sistemi ele geçirildi.
Şahısla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- İlk kez rakam paylaşıldı
- Saray şoförüne 'simit' parası
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Asgari ücret ve memur zammı ne olacak?
- Cemevleri için yeni düzenlemeyi açıkladı