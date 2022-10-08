Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 ton 82 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

İHA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:32
Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi
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Tekirdağ Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.R.S.'nin evine sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda söz konusu evde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 1 ton 82 litre el yapımı rakı ve kaynatma sistemi ele geçirildi. 

Şahısla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı. 



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