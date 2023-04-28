Tekirdağ'da çatı katından cephanelik çıktı: 11 gözaltı

Tekirdağ Çorlu’da silah sesleri gelmesi üzerine bir evin çatı katına operasyon düzenleyen polis ekipleri, cephanelikle karşılaştı. Operasyonda 4 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:53
Tekirdağ'da çatı katından cephanelik çıktı: 11 gözaltı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'ta silah sesleri duyuldu. Havaya rastgele ateş açıldığı yönünde yapılan ihbarlar üzerine kısa sürede çok sayıda ekiple olay yerine giden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, evin etrafını ablukaya aldı.

Çatı katına yapılan operasyonda, H.Ü., T.Ç., U.K., E.K., S.B., E.T., M.K., E.K., Ş.K., S.K. ve U.K.’nin olduğu belirlendi.

Ayrıca şahısların bulunduğu adreste yapılan kontrollerde, 4 adete tabanca, 2 adet av tüfeği ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Olay yeri ekibinin incelemelerinin ardından mühimmatlar muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 11 şahıs, ifadeleri için polis karakoluna götürüldü.


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