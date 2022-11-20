Tekirdağ'da işçi servisi alev alev yandı
Tekirdağ Çorlu’da park halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Tekirdağ Çorlu’da park halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Çevredeki yurttaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yanan minibüste maddi hasar meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi yaptığını ifade eden Yıldıray Sızlayar, “Yangını görüp hemen söndürme tüpüne sarıldım ve yangına müdahale ettim. Bu sırada da arkadaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri de sağ olsunlar büyümeden söndürdü” diye konuştu.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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