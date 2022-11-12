Tekirdağ’da karaya oturan 190 metrelik gemi kurtarıldı

Tekirdağ’da karaya oturan 190 metrelik gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu kurtarılırken geminin yükleri başka bir gemiye nakledildi.

İHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:43
Tekirdağ’da karaya oturan 190 metrelik gemi kurtarıldı
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Yunanistan’dan yola çıktıktan sonra Tekirdağ kıyılarına ulaşan Liberia Bandıralı ‘Pangeo’ isimli dökme yük gemisi, kentin merkezinde bulunan Ceyport limanına yanaştığı sırada karaya oturdu.

Geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Kurtarma römorkörü ve kurtarma botu anında harekete geçerek bölgeye ulaştı. 

YÜKÜ BOŞALTILDI 

Ekiplerin gece geç saatlere kadar çalışması sonucu geminin personelinin güvenliği sağlanarak, 190 metrelik gemi, oturduğu karadan çekilerek açığa çıkarıldı.

Açığa alınan geminin yükleri başka bir gemiye aktarıldı. 

Geminin buradaki işlemleri bittikten sonra yoluna devam edecek. 



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