Tekirdağ’da otomobil iş makinesine arkadan çarptı: 5 ölü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da otomobil iş makinesine arkadan çarptı: 5 ölü
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 08:56

Korkunç kaza, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Edirne yolu Ulaş Mahallesi girişinde gece saatlerinde meydana geldi.

Cenk Varnalı hakimiyetindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız adlı yolcular ve sürücü Cenk Varnalı hayatını kaybetti.


Etiketler: #tekirdağ

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