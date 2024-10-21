Tekirdağ’da otomobil iş makinesine arkadan çarptı: 5 ölü
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Korkunç kaza, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Edirne yolu Ulaş Mahallesi girişinde gece saatlerinde meydana geldi.
Cenk Varnalı hakimiyetindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.
5 KİŞİ ÖLDÜ
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız adlı yolcular ve sürücü Cenk Varnalı hayatını kaybetti.
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