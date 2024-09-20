Tekirdağ'da panik anları... Park halindeki araçta patlama: 1 yaralı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:56

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:57

Sağlık Mahallesi Konuk Sokak üzerinde iddiaya göre, sürücü Y.E.G.'nin (19) sürücü koltuğunda bulunduğu park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Araçtan atlayan sürücü Y.E.G. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.E.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

"GÜM" DİYE SES GELDİ

Sokak sakini bir vatandaş, “Evim olay yerine yakın. Güm diye bir patlama sesi duyduk. Hemen evden çıkıp olay yerine geldim. Bize de, sigarasını yakarken birden patlama olduğunu söyledi. Yaralının saçlarında ve kollarında yanık vardı. Ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptı” diye konuştu.