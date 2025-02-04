Tekirdağ'da poyraz esareti... Tankerler demirledi, balıkçılar denize açılamadı!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:24

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:25

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, barınakta ağ bakımlarını yapıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sert rüzgar nedeniyle balıkçıların mecburen paydos ettiğini söyledi.

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerine devam edecek balıkçıların, kıyıya karides, istavrit ve mezgitle dönmesini ümit ettiklerini belirtti. Kentte poyrazın cuma günüe kadar etkili olması bekleniyor.