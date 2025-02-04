Tekirdağ'da poyraz esareti... Tankerler demirledi, balıkçılar denize açılamadı!
Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Cuma gününe kadar devam edeceği belirtilen poyraz nedeniyle bazı tankerler kent açıklarında demirlerken, balıkçılar da denize açılamadı.
Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.
Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, barınakta ağ bakımlarını yapıyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sert rüzgar nedeniyle balıkçıların mecburen paydos ettiğini söyledi.
HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK
Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerine devam edecek balıkçıların, kıyıya karides, istavrit ve mezgitle dönmesini ümit ettiklerini belirtti. Kentte poyrazın cuma günüe kadar etkili olması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Orta Asya'da çarşaf, burka ve dini siyaset yasağı!
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!
- Ege’de deprem fırtınası