Tekirdağ'da TMO önünde yağ kuyruğu

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), Tekirdağ’da 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sunmasının ardından yurttaşlar ofis müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.

ANKA
18 Ocak 2022 Salı, 12:11
Tekirdağ'da TMO önünde yağ kuyruğu
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TMO, geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde, 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sundu. Tekirdağ’da yurttaşlar, TMO Tekirdağ Başmüdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Bazı yurttaşların 5 litrelik yağdan iki teneke aldıkları görüldü.

Beş litrelik yağın marketlerde 200 lirayı bulması üzerine TMO, 5 litrelik ay çiçek yağını 11 Ocak itibarıyla piyasaya sürmüştü. TMO, Nisan 2021’de 5 litrelik ay çiçek yağını 59 TL’den piyasaya sürmüştü.


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