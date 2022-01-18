Tekirdağ'da TMO önünde yağ kuyruğu
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), Tekirdağ’da 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sunmasının ardından yurttaşlar ofis müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.
TMO, geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde, 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sundu. Tekirdağ’da yurttaşlar, TMO Tekirdağ Başmüdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Bazı yurttaşların 5 litrelik yağdan iki teneke aldıkları görüldü.
Beş litrelik yağın marketlerde 200 lirayı bulması üzerine TMO, 5 litrelik ay çiçek yağını 11 Ocak itibarıyla piyasaya sürmüştü. TMO, Nisan 2021’de 5 litrelik ay çiçek yağını 59 TL’den piyasaya sürmüştü.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi
- Konyaspor Ahmet Çalık'ın ismini yaşatacak
- Korkunç kaza: İş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü
- 'Selfie'lerini sanal ortamda satan öğrenci milyoner oldu
- SBK davasının savcısı açıkladı
- Adnan Oktar'ın ismi geçiyordu: İstenen ceza belli oldu