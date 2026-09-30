Tekne alabora oldu: 1 polis öldü, 1 polis kayıp

Olay, akşam saatlerinde Lala köyü sahilinde meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaş olan polis memurları O.G.Y. ve N.Ş., izinli oldukları sırada tekne ile denize açıldı.

İki polis memurunun bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle dalgaların etkisiyle kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.

Bir süre sonra kontrolden çıkan tekne alabora olurken, teknede bulunan O.G.Y. ve N.Ş. denize düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN ÇANSIZ BEDENİ BULUNDU, KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Jandarma ekiplerinin sahip kesiminde, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik botunun da denizde sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sırasında O.G.Y.’nin cansız bedenine ulaşıldı. O.G.Y.’nin cenazesi kıyıya çıkartılırken, denizde kaybolan diğer kişinin bulunması için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Eylül 2026 günü akşam saatlerinde, Sinop Merkez Yalı Köyü açıklarında, içerisinde iki vatandaşımızın bulunduğu bir teknenin alabora olduğu bilgisi alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilmiş; vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurumuzun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak, hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan diğer polis memuru N.Ş.'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda aralıksız olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."