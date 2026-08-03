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Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçinin 5 parmağı koptu!

Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçinin 5 parmağı koptu!

3.08.2026 08:02:00
Güncellenme:
İHA
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Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçinin 5 parmağı koptu!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi, sol elini iplik makinesine kaptırdı. Beş parmağı kopan işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında iş kazası meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçi, sol elini iplik makinesine kaptırması sonucu ağır yaralandı.

5 PARMAĞI KOPTU

Edinilen bilgiye göre olay, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında yaşandı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen işçi, çalıştığı sırada sol elini iplik makinesine kaptırdı. Kazada işçinin beş parmağı koptu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri fabrikada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kayseri #İşçi

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