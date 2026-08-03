Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçinin 5 parmağı koptu!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında iş kazası meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçi, sol elini iplik makinesine kaptırması sonucu ağır yaralandı.
5 PARMAĞI KOPTU
Edinilen bilgiye göre olay, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında yaşandı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen işçi, çalıştığı sırada sol elini iplik makinesine kaptırdı. Kazada işçinin beş parmağı koptu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri fabrikada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.