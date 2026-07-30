Tekstil sektörü ve esnaf kan ağlarken, iktidar sorunların konuşulmasını istemedi: AKP görmezden geldi!

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün YENİ Parti ilk önerisini sundu. Tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verdikleri Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesini talep etti.

Ancak öneri iktidar tarafından reddedildi. Araştırma önergesinin görüşmelerinde AKP adına Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci söz aldı. Özkeçeci, tekstil sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunların yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını savundu.

Pandemi sonrası değişen dünyada tüm dengelerin altüst olduğunu belirten Özkeçeci, “Artan enerji maliyetleri, uluslararası taleplerdeki daralma ve bölgesel gelişmeler dünyanın birçok ülkesinde üretim sektörlerini etkilemiştir” dedi.

‘KATKI SAĞLAMAZ’

Tekstil sektörünün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini savunan Özkeçeci, “Gerekli düzenlemeler ve istihdamı teşvik edici önlemler alınmaktadır. Dolayısıyla yeni bir Meclis araştırmasının ilave bir katkı sağlamayacağı açıktır” dedi.

‘KEŞKE DEMESEYDİN’

Bunun üzerine YENİ Parti Denizli Millevtekili Şeref Arpacı, “Gerçekten bunu düşünüyor musun? Keşke bunu demeseydin ya” karşılığını verdi.

ESNAFIN SORUNLARI

Yeni Yol Partisi de, elektronik pazar yerlerinin esnaf, sanatkâr ve KOBİ’ler üzerindeki ekonomik etkilerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdikleri Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi için öneri sundu. Bu öneri de iktidar tarafından reddedildi. Öneri üzerine konuşan AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, ekonomik şartlardan etkilenen işletmeler bulunduğunu kabul ederken, hükümetin görevinin de bunları desteklemek olduğunu söyledi.

‘SADECE KAPANANLARA BAKMAYIN’

Kapanan işyerleri üzerinden tek taraflı bir değerlendirme yapıldığını savunan Aldatmaz, “Resmi istatistiklere baktığımızda yalnızca kapananları değil açılanları da görmek gerekir. Örneğin, 2024 yılında TOBB verilerine göre 115 bin 463 şirket kurulurken 31 bin 416 şirket kapanmıştır yani kapanan her bir şirkete karşılık yaklaşık 3.7 yeni şirket kurulmuştur. Yine başka bir örnek olarak 2025 yılında 323 bin esnaf ve zanaatkâr yeni iş yeri açarken kapanan iş yeri sayısı 120 bin olmuştur. Bu veriler ekonomik hareketliliğin tek bir göstergeyle okunamayacağını ortaya koymakta olup sadece kapanış sayılarını esas alarak ‘esnaf bitiyor’ sonucuna ulaşmak doğru değildir” dedi.

‘ELBETTE MESELELER VAR’

Aldatmaz, “Elbette çözülmesi gereken meseleler vardır; komisyon oranları, haksız ticari uygulamalar ve rekabet ihlalleri konusunda ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir ancak bunları yok sayılmış sorunlar gibi göstermek de hakkaniyetli değildir” diye konuştu.