TELE1'e haciz ve satış operasyonu: 'İki hafta süre verdiler'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:32

Muhalif kanallara verdiği para ve yayın durdurma cezalarıyla gündemden düşmeyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu kez rotasını TELE1'e çevirdi. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, '18 Dakika' isimli programda, RTÜK'ün TELE1’e verilen fakat 'kesinleşmemiş cezaları' işleterek vergi dairesine devrettiğini açıkladı.

Yanardağ, kanalın 1 milyon 800 bin liralık borcunun ayın 22’sine kadar ödemediği takdirde haciz ve lisans satışı tehlikesi ile karşı karşıya geldiğini belirterek, “Elektronik posta ile tebligat yapılmış güya bu gözlerden kaçmış süre dolmuş” dedi.

“TELE1’in lisansını iptal etmeye çalışan hain bir saldırı altındayız” diyen Yanardağ, kurulan kumpasa karşı TELE1 izleyicilerini dayanışmaya çağırdı.

"İKİ HAFTA SÜRE VERİLDİ"

Yanardağ şöyle konuştu:

“TELE1’e karşı bir kumpas kurulmaya çalışıyor. RTÜK, kesinleşmemiş cezaların alacaklarını vergi dairesine devretmiş. Yapılandırılmayan bazı borçlar var bizden önce kalan borçlar. Bunları da üst üste koymuşlar faiz işletmişler TELE1’e karşı haciz işlemi başlatıyorlar. İki hafta içerisinde ön görülen 1 milyon 800 bin lirayı ödeyemezsek TELE1’in lisansını satışa çıkaracaklarını ilan ettiler iyi mi? Bizi siyasal baskılarla tehditlerle sindiremediler cezalarla susturamadılar şimdi bizim lisansımızı satmakla tehdit ediyorlar niye? Çünkü bu borçların hepsi ihtilaflı. Biz itiraz ediyoruz."

"HAİN BİR SALDIRI ALTINDAYIZ"

"O itirazı işleme almadan TELE1’in lisansını iptal etmeye çalışan hain bir saldırı altındayız. Elektronik posta ile tebligat yapılmış güya bu gözlerden kaçmış süre dolmuş. Ayın 22’sine dayanan bir süre varmış. Ödediniz ödemediniz sizi açık artırmayla satacağız diyen bir tehdit. Çok teceddüt ettik bunu açıklayıp açıklamakta. Baktık ki olacak gibi değil. Bunu kamuoyu ile izleyiciler ile paylaşmak gerekiyor. Mali soruşturmadan geçtik aklandık, kişisel olarak geçtik kurum olarak geçtik. Ter temiz yapımız var. Çalışanların desteği ile inançlı kararlı idealist bir ruhla ama profesyonel bir anlayış ile çalışan bir yer burası. ama durduğumuz yerde böyle bir kumpas ile karşı karşıya kalmak insanın asabını bozuyor."

"TELE1’İ YALNIZ BIRAKMAYIN"

"Ne yapmaya çalışıyorsunuz. TELE1’i susturmaya çalışarak nereye varabileceğiniz zannediyorsunuz. TELE1’i susturamayacaksınız. Biz izleyicilerimizin desteği ile her zaman olduğu gibi biz halkımızın, çalışanlarımızın desteği ile sizin bu ablukanızı kıracağız. TELE1 ayakta kalacak. Çünkü biliyoruz ki TELE1 varsa umut var.TELE1 Türkiye’nin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Değerli seyirciler TELE1’i yalnız bırakmayın. Bu ablukayı her zaman olduğu hep birlikte kıralım. Emin olun TELE1’e yapılan bu operasyon Türkiye’nin seçime gitmesine işarettir. Haberimiz oldu müdahale ettik gereğini de yapacağız."