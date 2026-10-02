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TELE2 Haber yayınlarını sonlandırdı: Murat Taylan gerekçesini açıkladı

TELE2 Haber yayınlarını sonlandırdı: Murat Taylan gerekçesini açıkladı

2.10.2026 20:58:00
Güncellenme:
ANKA
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TELE2 Haber yayınlarını sonlandırdı: Murat Taylan gerekçesini açıkladı

TELE1’e kayyım atanmasının ardından kanal çalışanları tarafından kurulan ve internet üzerinden yayın yapan TELE2 Haber, yayınlarını sonlandırma kararı aldı. TELE2 programcısı Murat Taylan, RTÜK’ün iki lisans için toplam 2 milyon lira talep ettiğini belirterek, “İstenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık” dedi.
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanması ve TELE1’e kayyım atanmasının ardından kanal çalışanlarının kurduğu TELE2 Haber yayınlarını sonlandırdı.

TELE1’e Ekim 2025’te İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF yönetim kayyımı olarak atanmıştı.

TELE2 Haber, bu süreçten sonra internet üzerinden yayınlarını sürdürüyordu.

RTÜK ise nisan ayında TELE2 Haber’e lisans başvurusu yapması için 72 saat süre tanımıştı.

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RTÜK İKİ LİSANS İÇİN 2 MİLYON LİRA İSTEDİ

TELE2 programcısı Murat Taylan, son yayında kanalın neden yayınlarını sonlandırdığını açıkladı.

RTÜK’ün iki ayrı lisans talep ettiğini belirten Taylan, toplam lisans bedelinin 2 milyon liraya ulaştığını söyledi.

“TELEVİZYON KANALI KURAMIYORUZ”

Taylan, ekonomik koşullar nedeniyle lisans ücretini karşılayamadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK biliyorsunuz TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden.

RTÜK’ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira. Kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık.”

TELE2 Haber böylece TELE1’e kayyım atanmasının ardından başlayan yayın dönemini sonlandırmış oldu.

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