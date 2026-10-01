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Telegram'daki çocuk istismarı içerikli görüntü soruşturması... 8 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Telegram'daki çocuk istismarı içerikli görüntü soruşturması... 8 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

1.10.2026 10:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Telegram'daki çocuk istismarı içerikli görüntü soruşturması... 8 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram'da çocuk istismarı ve müstehcenlik içerikli görüntülerin para karşılığında satıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram üzerinden çocuk istismarı ve müstehcenlik içerikli fotoğraf ve videoların para karşılığında satıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Telegram'da “Hatrick3” rumuzunu kullanan bir profil üzerinden söz konusu içeriklerin satıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, içeriklerin satışından elde edilen paraların S.K. adına kayıtlı hesaba aktarıldığı belirlendi. Şüpheli S.K., 21 Nisan'da sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

S.K.'nin hesabına para gönderdiği belirlenen kişilere yönelik de soruşturma başlatıldı. Savcılığın talebi üzerine alınan arama ve el koyma kararları doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve dijital materyallere el konuldu.

Dijital incelemeler ile Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu raporu doğrultusunda, alıcı konumundaki 10 şüpheli tespit edildi.

Bu kişilere yönelik 30 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltındaki 8 şüpheli, bugün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İlgili Konular: #Çocuk istismarı #gözaltı #Telegram

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