Telegram’daki şiddet grubundan yeni tehditler: 'Yarın çok geç olabilir'

Telegram’da “C..K” adıyla faaliyet gösteren bir grup hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Yaklaşık iki yıldır kedilere yönelik işkence görüntülerinin paylaşıldığı, işkence yöntemlerinin anlatıldığı ve zaman zaman canlı yayınlar yapıldığı belirtilen grupla ilgili, 7 Eylül’de bir kedinin işkence edilerek öldürüleceğine ilişkin yazışmalara ulaşıldığı ortaya çıktı.

Grubun yalnızca hayvanlara yönelik şiddet içerikleriyle sınırlı olmadığı, gençleri şiddet ve vahşete yönlendirdiği ve geçtiğimiz yıl yaşanan okul saldırılarını yazışmalarda övdükleri de görüldü. Son yazışmalarda yeni okul saldırılarının planlandığına ilişkin ifadelerin yer alması ise konunun hayvanlara yönelik şiddetin ötesinde bir tehdit oluşturduğu yönündeki endişeleri artırdı.

‘İKİ YILDIR DEVAM EDİYOR’

C..K ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin yaklaşık iki yıldır Telegram gruplarında kedilere yönelik işkence görüntüleri paylaştığı belirtiliyor. Daha önce de gizli Telegram gruplarındaki yazışmaların kamuoyuna yansıdığı ve olayla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı ifade edilirken, grubun yapısı ve faaliyetleri hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmediği ileri sürülüyor.

7 EYLÜL İDDİASI

Son ulaşılan yazışmalara ilişkin aktarılan bilgilere göre grup içerisinde 7 Eylül’de bir kedinin işkence edilerek öldürüleceğine yönelik ifadeler yer alıyor. Aynı yazışmalarda okul saldırılarına ilişkin yeni tehdit ve planlardan da söz ediliyor. Grubun içerisinde yaşı küçük kişilerin de bulunduğu yönündeki iddialar, özellikle çocukların ve gençlerin şiddet içerikleriyle etkileşimi konusunda yeni soru işaretleri doğuruyor.

‘ŞİDDET MEŞRULAŞTIRILMAK İSTENİYOR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Yaşatacağız Platformu C..K ile ilgili iddiaların bir an önce soruşturulması ve faillerin bulunması çağrısında bulundu. Yaşatacağız Platformu, C..K olarak bilinen grubun hayvanlara yönelik işkence videolarıyla gündeme geldiğini belirterek, son dönemde bir yavru kediye yönelik cinsel istismar ve işkence iddiasına da dikkat çekti. Platform, söz konusu görüntülerde kişilerin yüzlerinin görülmesine karşın yakalanmadıklarını ve bu durumun gruptakileri cesaretlendirdiğini savundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir hayvanın başına ne gelirse insanın başına da o gelir. Bu çete çökertilmeden ve failler ceza almadan ne hayvana ne de insana şiddet duracak.” Platform, daha önce de gruptan bazı kişilerin yakalandığını ancak ceza almadan serbest bırakıldığını ileri sürdü. Bu durumun daha fazla işkenceye yol açtığını savunan Yaşatacağız Platformu, yetkililere grubun bulunması ve faillerin cezalandırılması çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, “İktidara karşı en ufak eleştiri yapanların bile hemen yakalandığı ve tutuklandığı bir ortamda bu faillerin yakalanmaması faillerin korunduğu soru işaretini de beraberinde getiriyor” ifadelerine yer verildi. Platform, “Ya şiddet meşrulaştırılmak isteniyor ya bu çetenin arkasında birileri var sorusu hepimizin zihninde” görüşünü dile getirdi.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

C..K hakkındaki iddialar, hayvanlara yönelik işkence içeriklerinin yanı sıra okul saldırısı ve katliam tehditleri bulunduğu öne sürüldüğü için daha geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi çağrılarını beraberinde getiriyor. Özellikle 7 Eylül tarihine ilişkin olduğu belirtilen tehditlerin gerçek olup olmadığı, yazışmaların kimler tarafından yapıldığı, gruptaki kişilerin kimlikleri ve yaşları ile geçmişte yaşanan olaylarla bağlantıları yapılacak adli incelemelerle ortaya çıkarılabilecek.