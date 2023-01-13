Televizyon bomba gibi patladı: Bir kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de bir evde televizyonun patlaması sonucu bir şahıs yaşamını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:19
Televizyon bomba gibi patladı: Bir kişi hayatını kaybetti
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Osmaniye'de bir evde bulunan televizyon büyük bir gürültüyle patladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evde bulunan 83 yaşındaki Mustafa Avcılar, ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kentte özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. 



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