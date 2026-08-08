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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 10 araç birbirine girdi!

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 10 araç birbirine girdi!

8.08.2026 10:21:00
Güncellenme:
DHA
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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 10 araç birbirine girdi!

İstanbul Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda hafif ticari araçtan kopan parça, arkasındaki aracın altına girince sürücüsü yavaşladı. Yavaşlayan aracın arkasından gelen 10 araç ise birbirine çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılınca, uzun araç kuyruğu oluştu.
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Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sultançiftliği mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

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10 ARAÇ KAZA YAPTI

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle bir parça koparak arkasındaki otomobilin altına girdi. Parçanın altına girdiği otomobilin sürücüsü yavaşlayınca, arkasından gelen 10 araç birbirine çarptı.

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3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zincirleme kazada ölen yada yaralanan olmazken Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri de yolun güvenliğini alırken uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza yapan araçların emniyet şeridine alınmasının ardından kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

 

'ARKAMIZDAKİ ARAÇLAR DURAMADI'

Kazaya karışan Cumali Diyapoğlu "Aracın şaftı koptu. Bizde arkadan onu göremedik. Kopan parçayı altımıza aldık. Durduk ama arkamızdaki araçlar duramadı. Yaklaşık araçlar birbirine girdi. Allaha şükür can kaybı yok. Bizim aracın karteli patladı" dedi.

İlgili Konular: #trafik kazası #zincirleme kaza #TEM Otoyolu