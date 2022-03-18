TEM Otoyolu'nda 32 araç birbirine girdi: 17 yaralı
TEM Otoyolu Düzce kesimi Ankara ve İstanbul istikametinde kar yağışı sebebiyle iki ayrı kaza meydana geldi. Kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza, Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı TEM Otoyolu mevkii İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, yolun sağ şeridinde kar küreme çalışması yapan araca çarpmamak için manevra yapınca kayarak makasladı. Kazayı fark eden diğer tırların da makaslamasıyla İstanbul istikametinde 14 tır, 8 araç ve 3 otobüs zincirleme kazaya karıştı.
Ankara istikametindeki bazı tırların da kazayı görerek makaslamasıyla 5 tır ve 2 otomobil kazaya karıştı. İhbarla olay yerine Düzce ve Bolu'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle 17 kişi yaralandı. Altı kişi olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, 11 kişi ise ayakta tedavi edildi.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla İstanbul istikameti tek, Ankara istikameti ise iki şeritten trafiğe açıldı.
Video Haberler
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
- Büyükelçi yardımcısı hediyeler takdim etti
- UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
- İnşaatçılardan karamsar tablo
- Mudanya zeytin yetiştiriciliği ile UNESCO’ya aday
- Avrupa Ligi'ne Merih Demiral damgası!
- Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor
- Kalkınma ajanslarının üye sayıları değişti
- Erdoğan'dan 'Yap-İşlet-Devret' itirafı
- Ara Gözbek: UEFA Mersin'e, Türkiye tersine
- BUDO seferlerine kar engeli