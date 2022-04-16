TEM Otoyolu'nda kaza: Yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Seyrantepe'de TEM Otoyolu'nda bir hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı, yol trafiğe kapatıldı.

(DHA)
16 Nisan 2022 Cumartesi, 17:04
TEM Otoyolu'nda kaza: Yol trafiğe kapatıldı
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Seyrantepe'de TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. 

Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı. Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü. Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.


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