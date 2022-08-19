TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi

19 Ağustos 2022 Cuma, 05:05

Adem Akdan (35) hakimiyetindeki 35 DGC 35 plakalı otomobil, Sarıyer TEM otoyolu Edirne istikameti Cendere yol ayrımında saat 03.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Akdan, savrulan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu sürücü Akdan sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından, sürücü Akdan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden çıkarılan sürücünün cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri yolun temizlenmesinin ardından kapattığı şeritleri açtı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı