TEM Otoyolu’nda otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu’nda park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri geçtikten sonra meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda Edirne istikametine ilerleyen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 32 AY 011 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde park halinde bulunan 13 AAE 354 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan çıkarak yeşil alana girdi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye sevk ederken, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan sürücünün, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Gözaltına alınan TIR’ın sürücüsü ise emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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