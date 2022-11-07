TEM Otoyolu'nda şakalaşan motosiklet sürücüleri kazaya yol açtı: 2 yaralı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 08:55

TEM Otoyolu Ankara istikametinde 7 Kasım Pazartesi saat 04.30 sıralarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki motosiklet seyir halindeyken, Akşemsettin viyadüğü üzerine geldikleri esnada şakalaşmak için sürücüleri birbirlerine tekme attı.

Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet sürücülerinden birisi, dengesini kaybederek kazaya yol açtı. Motosiklet devrilerek yola savruldu. Motosikler sürücüsü ve arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜ İKİNCİ KAZAYI ÖNLEMEK İÇİN ARAÇLA TEDBİR ALDI

Bu sırada aynı yönde arkadan gelen 34 EC 4868 plakalı hafriyat yüklü TIR'ın şoförü ikinci bir kaza yaşanmaması için yolun ortasında durarak tedbir aldı. TIR şoförü daha sonra yaralıların yardımına koştu, yaralanan motosiklet sürücüsünün üzerine üşümesin diye battaniye örttü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Bu sırada diğer motosikletin sürücüsü, arkadaşı tarafından olay yerinden kaçırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Polis ekipleri kaçan motosikletin sürücüsünü daha sonra yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri de yolda önlem alırken devrilen motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.