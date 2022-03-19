TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı

19 Mart 2022 Cumartesi, 09:33

TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaldırılma çalışması devam ediyor.

