TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı
TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaldırılma çalışması devam ediyor.
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