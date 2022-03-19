TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

(DHA)
19 Mart 2022 Cumartesi, 09:33
TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kaza: Yol trafiğe kapandı
Abone Ol google-news

TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaldırılma çalışması devam ediyor.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler