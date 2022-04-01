TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı

01 Nisan 2022 Cuma, 08:36

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Akyazı kesimi Ankara yönünde meydana geldi. İddiaya göre, başka aracın sıkıştırdığı Sait K. idaresindeki 34 BFR 362 plakalı otomobil, Metin A. yönetimindeki 78 BC 881 plakalı kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs, metrelerce sürüklendi. Minibüs sürücüsü Metin A. ile yanındaki Mehmet A. araçta sıkışırken, otomobil sürücüsü Sait K. ile yanındakiler Hanifi D., Rüstem K., Hülya Y. ve Abdülkadir Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan kişileri çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralanan 7 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. 1,5 saat süren çalışmaların ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.