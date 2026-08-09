Temmuzda asgari ücret değil, şehir hastanesi harcamaları arttı: Milyarlar yine hizmet bedeline

Asgari ücretliler temmuz ayı için maaşlarına zam beklerken, temmuzda artan şehir hastanelerinin harcamaları oldu. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; kamu özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastanelerine yönelik faaliyetler için sadece geçen ay 23 milyar liranın üzerinde bir harcama gerçekleştirildi. Oysa haziran ayında aynı hizmet bedeli için yaklaşık 7 milyar liralık bir ödeme yapılmıştı.

Yani hastanelere yönelik harcamalar bir ayda 15 milyar liradan fazla bir artış gösterdi.

Bu yıl geride kalan 7 ayda kamu özel iş birliği modeliyle yapılan hastaneler için yapılan harcama da toplam 93 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde devletin kendi imkanlarıyla yaptığı hastanelerin yapım, tefrişat ve onarımı için ise 58 milyar 252 milyon 294 bin 254 lira harcandı.

DİĞER HARCAMALARI KATLADI

Öte yandan; şehir hastanelerine 7 ayda milyarlar harcanırken aynı dönemde kanserle mücadele faaliyetleri için ayrılan bütçe 111 milyon 32 bin 730 lirada kaldı. Ruh sağlığı hizmetleri için ise sadece 588 bin 99 lira harcandı.

Bağımlılıkla mücadele için yaklaşık 2 milyar liralık bir harcama yapılırken, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbî cihaz, malzeme ve ilaç alımı için de 147 milyon 782 bin 749 lira ödendi.

Acil sağlık hizmetleri için 3 milyar 835 milyon 789 bin 301 lira, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye yönelik faaliyetler için de 4 milyon 866 bin 466 lira harcandı.