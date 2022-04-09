Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri elinde makbuzuyla bekliyor
Yaklaşık 27 yıl önce arsa hediyeli tencere alarak ileriye dönük yatırım yapmak isteyen Mustafa Kemal Badoğlu, firmanın yetkilerini kötüye kullananlar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldı. Badoğlu, 1995'ten beri elinde makbuzuyla beklemeye devam ediyor.
Bursa’da yaşayan Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 yılında arsa
hediyeli tencere alarak ileriye dönük yatırım yapmak istedi. Ancak firmanın
yetkilerini kötüye kullananlar, arsaları kendi üzerlerine geçirdi.
O dönemde tanınan bir tencere firmasının yaptığı, ’161 parça
çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava’ kampanyası 1995 yılında
adından sıkça söz ettirmişti. 1-2 senede ödemesini tamamlayan tencere sahipleri,
aldıkları arsalar değerine değer katınca yüzleri güldü.
BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU
Ancak kendisi işlere yetişemeyince verdiği vekaletler,
kampanyanın da Uçarok’un da sonunu getirdi. Vekaleti alan yetkililer bunu
kötüye kullanıp arsaları tencere alan kişilere değil, başka şahıslara veya
kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur ortaya çıktı.
Hakkında açılan davalarla arsaların verilmediğini öğrenen
Uçarok, yeni yatırımlara hazırlanırken, hak sahiplerinin hakkını ödeme
mücadelesine girişince elindeki tüm birikimini kaybetti. Açılan davalar sonucu
cezaevine düşen Uçarok, bir süre sonra mahkemece tahliye edildi.
Elindeki bütün birikimini kaybeden Uçarok 2016 yılında yaşamını yitirdi. Ölümünden önce yaptığı yaptığı kampanya ile bugün yine gündeme geldi.
Bursa’da yaşayan Kemal Badoğlu da tencere mağdurlarından bir
tanesi olarak ortaya çıktı.
"VERİLMESİ GEREKEN ARSA VERİLMEDİ"
Eşi Neriman Badoğlu adına 20 yıl önce böyle bir kampanya ile
tencere aldıklarını belirten yaşlı adam, “O zamanın fiyatıyla 45 bin liraya
tencere setini taksit taksit ödemesini gerçekleştirerek aldık. Ancak taksitler
bitince Aydın’ın Didim ilçesinden bize verilmesi gereken arsa verilmedi. Bizler
de hakkımızı aramak istediğimizde öğrendik ki, Ahmet bey bize verilmesi için
bazı bölgelerdeki yerlerin vekaletini oradaki yetkililere vermiş. Onlar da arsaları
satmış veya üzerlerine geçirince ortada kaldık. Sonra Konya’dan bize arsa
verileceği söylendi. Ancak onu da 20 yıl oldu alamadık. 2016 yılında Ahmet bey
vefat etmiş. Konya’daki vekalet verdiği kişiyle görüştüğümüzde ise hep şu ay,
bu ay vaadiyle oyalandık. Öğrendiğimiz kadarıyla taksitleri ödemeyenlere de
icra kağıdı gitmiş” dedi.
Milletin dalga geçeceğini düşünerek kimseye dertlerini anlatamadıklarını belirten Badoğlu, “Bütün makbuzlar, bütün evraklar elimizde. Ancak bize verilen bir arsa yok. Bu arsanın verileceği sözleşmede de yer alıyor. Ben bir an önce bu konunu çözülmesini istiyorum. 20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz” diye konuştu.
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