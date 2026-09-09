Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan gazetemize ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette kent gündemi, YENİ Parti ve güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları ele alındı.



Ziyarette Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yenigün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarımız Arif Kızılyalın, Yenigün Haber Ajansı Başkanvekili Osman Gölcük ve Gazetemiz Haber Müdürü Can Uğur hazır bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, gazetemize gerçekleştirdikleri ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleşen ziyarette YENİ Parti ve Türkiye’deki güncel siyasi gelişmeler üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, Eskişehir’in yerel gündemi ve kentte yürütülen çalışmalar da konuşuldu. Ziyarette belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi veren Ataç, kültür ve sanat faaliyetlerine önem verdiklerini ifade etti.