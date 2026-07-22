Tepki çeken 'kadın sünneti' reklamı sonrası hekim hakkında disiplin soruşturması: Özel klinikte kadın sünneti ilanı tepki çekti

Klinikte uygulandığını belirttiği işlemi sosyal medya hesabında “kadın sünneti” ifadesiyle tanıtan doktor, paylaşımında bu müdahalenin “konfor ve özgüven sağladığı” yönünde ifadelere yer verdi. Paylaşımın kısa sürede yayılması üzerine meslek örgütleri ve kamuoyundan tepkiler geldi.

YASAL VE TIBBİ KARŞILIĞI YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kadın sünnetini “Kadın Genital Mutilasyonu (Female Genital Mutilation-FGM)” olarak tanımlıyor. Kuruluş, uygulamanın herhangi bir tıbbi gerekliliğinin bulunmadığını, kadın ve kız çocuklarının beden bütünlüğünü ihlal eden ciddi bir insan hakları sorunu olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve çok sayıda uluslararası kuruluş da uygulamanın tamamen ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyor. Türkiye’de ise kadın sünnetinin yasal veya tıbbi bir karşılığı bulunmuyor. Öte yandan, labioplasti ve hudoplasti gibi estetik amaçlı cerrahi işlemlerin “kadın sünneti” adıyla tanıtılması ise tıp etiği açısından tartışmalı ve yanıltıcı olarak değerlendiriliyor.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Olayın ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kadın sünnetinin hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan ve hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan bir uygulama olduğu vurgulanarak, kadınların ve kız çocuklarının beden bütünlüğünü ihlal eden bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğu ifade edildi. TTB ayrıca, söz konusu paylaşımı yapan hekim hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını belirterek, tıp etiği, bilimsel ilkeler ve insan hakları çerçevesinde sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Hekim hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının yanı sıra idari ve hukuki sürecin de devam ettiği öğrenildi.