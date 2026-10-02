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YENİ Partili Bulut, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye sordu: 'Mersin'deki skandal görüntüyü kim sızdırdı?'

YENİ Partili Bulut, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye sordu: 'Mersin'deki skandal görüntüyü kim sızdırdı?'

2.10.2026 14:12:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Partili Bulut, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye sordu: 'Mersin'deki skandal görüntüyü kim sızdırdı?'

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mersin'deki belediye operasyonu kapsamında evinde pijamalarıyla kapıyı açan bir kadının görüntülerinin basına servis edilmesini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bulut, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye görüntülerin kim tarafından sızdırıldığını sordu.

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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mersin’de belediyelere yönelik düzenlenen operasyonda bir konutun kapısının polis ekiplerince çalınması ve sabahın erken saatlerinde çekilen görüntülerin basına servis edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Önergenin gerekçesinde bölümünde Mersin'de yaşanan olaya ve görüntülere değinen Bulut, şu ifadeleri kaydetti:

"Mersin’de belediyelere yönelik bir operasyon kapsamında, sabahın erken saatlerinde bir konutun kapısının polis ekiplerince çalındığı ve evde bulunan bir kadının üzerinde pijamalarıyla kapıyı açtığı görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu görüntülerde, ev sahibinin polislerden kameraların kapatılmasını istediği, buna karşılık görevli polis tarafından 'Sıkıntı yok, bilgi amaçlı' şeklinde bir yanıt verildiği anlaşılmaktadır. Buna rağmen, daha sonra bu görüntüler 'operasyon görüntüleri' başlığıyla basın ve kamuoyuna servis edilmiştir.

Bir kişinin konutunda, soruşturmanın henüz hangi aşamada olduğu ve ilgili kişiler hakkında herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunup bulunmadığı dahi belli olmadan görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesi, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması, masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği bakımından değerlendirilmesi gereken bir konudur. Kamu gücünü kullanan kolluk görevlilerinin temel görevi, hukuka uygun şekilde soruşturma ve adli işlemleri yürütmektir. Kolluk faaliyetlerinin kamuoyuna sunulması sırasında kişilerin onurunu, mahremiyetini ve temel haklarını zedeleyecek uygulamalardan kaçınılması hukuk devletinin gereğidir."

"GÖRÜNTÜLER HANGİ KURUM TARAFINDAN SERVİS EDİLMİŞTİR?"

Bulut, Bakan Çiftçi'ye şu soruları yöneltti:

"Mersin’de söz konusu operasyon kapsamında bir konutta çekildiği belirtilen görüntüler, hangi kolluk birimi veya birimleri tarafından kayda alınmıştır? Bu görüntüler hangi kişi, kurum veya birim tarafından 'operasyon görüntüleri' adı altında basın kuruluşlarına veya üçüncü kişilere servis edilmiştir?

Görüntülerin basına servis edilmesi için herhangi bir makam veya amir tarafından yazılı ya da sözlü talimat verilmiş midir? Verilmişse bu talimatın hukuki dayanağı nedir? Soruşturmanın gizliliği, özel hayatın gizliliği ve masumiyet karinesi açısından söz konusu görüntülerin basına servis edilmesinin hukuka uygunluğu konusunda Bakanlığınızca herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?

Görüntülerin basına kim tarafından ve hangi amaçla servis edildiğinin tespit edilmesine yönelik idari bir inceleme yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonucunda herhangi bir işlem tesis edilmiş midir? Son yıllarda yürütülen operasyonlarda, konutlara yapılan baskınlar sırasında elde edilen görüntülerin basın kuruluşlarına veya sosyal medya hesaplarına servis edilmesi nedeniyle hakkında idari veya adli işlem yapılan kolluk görevlisi sayısı kaçtır?"

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