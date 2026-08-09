Tepkilere rağmen… YENİ Parti’den ‘Çerçeve Yasa’ için karar: Genel Kurul’da ‘evet’ diyecek

AKP, MHP ve DEM Parti’nin ortak imzasıyla Meclis’e sunulan, CHP, HÜDA PAR ve Yeni Yol Partisi’nin de imza attığı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen düzenlemeye ilişkin YENİ Parti’nin Genel Kurul’daki tutumu da belli oldu.

Halk TV’de katıldığı programda konuşan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kamuoyunun pek çok kesiminden tepki gelmesine karşın partilerinin Genel Kurul’da yasaya “evet” oyu vereceğini söyledi.

Kayışoğlu, teklifin komisyondaki görüşmelerinde de “evet” oyu kullandıklarını belirterek, yasaya desteklerinin demokratikleşme talepleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kayışoğlu, şöyle konuştu:

“Biz zaten komisyonda evet olarak oy kullandık. Raporda da bu yasanın çıkması gerektiğini ama aynı zamanda demokratikleşme sürecinin de gerçekleşmesi gerektiğini söyledik. Bu çalışmamızı, mücadelemizi sürdürüyoruz. Aynı şekilde diyoruz ki, silahlar bırakılsın ama aynı zamanda kayyum düzenlemesini geçirelim, AİHM kararları, AYM kararları uygulansın, demokratikleşme geçirilsin. Bu adaletsizliği topyekün sonlandıralım”

PAZARTESİ GÖRÜŞÜLECEK

“Çerçeve Yasa”nın 10 Ağustos Pazartesi günü Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.