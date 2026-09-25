Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin denetim raporlarını inceleyen CHP’li Cevdet Akay, ihmaller zincirine dikkat çekti

CHP’li Akay, şirketin değerleme yöntemlerinde sürekli ve geniş bir takdir yetkisinin kullanıldığını, bu durumun şirket varlıklarının gerçek piyasa değerinin üzerinde gösterilmesine ve şirket değerlerinin şişirilmesine neden olabilecek ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

Akay, bağımsız denetim raporunda şirketin faaliyetlerini sürdürebilme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin bulunduğuna da dikkat çekti. Şirketin geçmiş zararlarının özkaynak yapısını aşındırdığını belirten Akay, ana ortak tarafından sermaye yapısına müdahale edilerek faaliyetlerin sürdürülmesinin şirketin finansal kırılganlığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

NAKİTTE DÜŞÜŞ

Şirketin 31 Aralık 2025 ve 31 Mart 2026 tarihli finansal tablolarını karşılaştıran Akay, bilanço içerisindeki değişime işaret etti. 31 Aralık 2025’te 2.47 milyar TL olan nakit ve nakit benzerlerinin, 31 Mart 2026’da 4.24 milyon TL’ye gerilediğini belirten Akay, aynı dönemde finansal yatırımların ise 4.70 milyar TL’den 8.55 milyar TL’ye yükseldiğini vurguladı. Şirketin toplam varlıklarının 31 Mart 2026 itibarıyla 8.94 milyar TL seviyesinde olduğunu belirten Akay, bunun 8.55 milyar TL’sinin finansal yatırımlardan oluştuğuna dikkat çekti.

‘KASA BOŞALTILMIŞ’

Akay, şöyle devam etti:

“Üç ayda kasa boşaltılmış, finansal yatırımlar 3.85 milyar TL artırılmış. Bir tarafta 2.47 milyar TL nakit 4.24 milyon TL’ye düşüyor, diğer tarafta finansal yatırımlar 3.85 milyar TL artıyor. Şirketin elindeki nakdin büyük bölümü finansal varlıklara dönüşmüş. Peki bu milyarlarca liralık hareket hangi işlemlerle gerçekleşti ? SPK bu işlemleri denetledi mi ?”

Tera Portföy’ün kendi finansal yatırımlarındaki değişimin de incelenmesi gerektiğini belirten Akay, 31 Aralık 2025’te 3.30 milyar TL olan hisse senedi pozisyonunun 31 Mart 2026’da 8.53 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi. Aynı dönemde 1.39 milyar TL olan yatırım fonu pozisyonunun ise 13.1 milyon TL’ye gerilediğini belirten Akay, portföy kompozisyonundaki değişimin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

‘SPK CEVAP VERMELİ’

Akay, şirketin kendi raporunda hisse senedi fiyat riskine maruz kaldığının açıkça belirtildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Üç ay gibi kısa bir sürede milyarlarca liralık portföy değişimi yaşanıyor. Yatırım fonu pozisyonu neredeyse tamamen ortadan kalkarken hisse senedi pozisyonu 8.53 milyar TL’ye çıkıyor. Hangi hisseler, hangi tarihlerde ve hangi fiyatlardan alındı ? Bu işlemler mevzuata ve risk limitlerine uygun muydu ? SPK’nın bu sorulara cevap vermesi gerekiyor.”

Şirketin esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışına da dikkat çeken Akay, 2025’in ilk üç ayında 16.9 milyon TL net nakit girişi gerçekleşirken 2026’nın ilk üç ayında 2 milyar 181 milyon TL net nakit çıkışı yaşandığını belirtti. Bir yıl içerisinde yaklaşık 2.2 milyar TL’lik tersine dönüş yaşandığını ifade eden Akay, şirketin nakit akışındaki bu değişimin nedenlerinin açıklanması gerektiğini bildirdi.

‘GEREKLİ MÜDAHALE YAPILMADI’

Akay, Tera Portföy’ün denetim raporlarında yer alan verilerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, şirketin mali yapısındaki sorunlara ve finansal hareketlere rağmen SPK’nın gerekli müdahaleyi yapmadığını söyledi. Akay, şunları kaydetti:

“Değerleme yöntemlerinde geniş takdir yetkisi kullanılmış, şirketin mali sürekliliğine ilişkin ciddi belirsizlikler raporlara yansımış, üç ayda milyarlarca liralık portföy değişimi yaşanmış ve esas faaliyetlerden 2 milyar 181 milyon TL net nakit çıkışı gerçekleşmiş. Bunların hiçbirini tek başına değerlendiremeyiz. Bu tablo ortadayken SPK ne yapmıştır ? Hangi denetimler gerçekleştirilmiştir ? Hangi işlemler incelenmiştir ? Milyarlarca liralık harekete SPK seyirci kalmıştır. Bu süreçte sorumluluğu bulunan herkesin ortaya çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”