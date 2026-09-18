Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tera ve Hedef Holding'ten iki yönetici istifa etti

Tera ve Hedef Holding'ten iki yönetici istifa etti

18.09.2026 20:01:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Tera ve Hedef Holding'ten iki yönetici istifa etti

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci'nin istifası KAP tarafından duyuruldu. Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp'in istifa ise şirket tarafından açıklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı.

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin bugün itibarıyla her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı bildirildi.

Hedef Holding'den yapılan açıklamada ise Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp'in, hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle istifa ettiği belirtilerek, "İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

İlgili Konular: #borsa #yatırım #şirket