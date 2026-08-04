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Tercih dönemi temizliği: MHP’li Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın üniversitesiyle ilgili haberlere erişim engeli

Tercih dönemi temizliği: MHP’li Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın üniversitesiyle ilgili haberlere erişim engeli

4.08.2026 15:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tercih dönemi temizliği: MHP’li Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın üniversitesiyle ilgili haberlere erişim engeli

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve sahibi olduğu üniversiteyle ilgili BirGün'de yayımlanan dört habere, Mersin 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişim engeli getirildi.
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MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, kendisi ve sahip olduğu üniversiteyle ilgili haberlere erişim engeli kararı aldırttı. Mersin 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından, BirGün'de yer alan Uysal ile ilgili 4 içerik hakkında “içerikten çıkarma” kararı verildi.

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Kararda, en geç 4 saat içinde içeriklerin yayından çıkarılması gerektiği ifade edildi. Engellenen haberler, Uysal’ın sahibi olduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin gündeme geldiği “600 sahte diploma” iddialarını konu alıyordu.

Konuya ilişkin gazeteci Gözde Bedeloğlu’nun 30 Ocak 2026’da yayınlanan “Kuzey Kıbrıs’ta diploma davası Meclis Başkanı’na uzandı” başlıklı yazısı da engellenen içerikler arasında yer aldı.

Öte yandan MHP’li Levent Uysal’ın aynı zamanda Sırbistan vatandaşı olmasına ilişkin avukatı tarafından yapılan açıklamayı içeren haber de engellendi.

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