Terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama

Kocaeli'nde terör örgütleri PKK ile IŞİD'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:27
Terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda silahlı terör örgütleri IŞİD ve PKK bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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