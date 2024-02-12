Terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama

Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:27

Güncelleme: 12.02.2024 - 17:27

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda silahlı terör örgütleri IŞİD ve PKK bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.