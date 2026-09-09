Terör örgütünden Erdoğan ve cumhuriyete saldırı: ‘Cumhuriyeti tarihin çöplüğüne atıp, hilafeti kuracağız’

Yargıtay’ca terör ötgütü sayılan ve hilafetçilik politikasıyla bilinen Hizbuttahrir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadelerini ve laik cumhuriyeti hedef aldı. Hizbuttahrir Merkezi Medya Ofisi önceki gün; Erdoğan’ın 4 Eylül’de katıldığı “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergi Açılışı”ndaki ifadelerine yönelik açıklama yayımladı.

‘KARANLIK BİR TARİH KALEME ALINDI’

Açıklamada; Erdoğan’ın söz konusu açılıştaki “Hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bigâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkâr edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz” sözlerine yer verildi.

Açıklamada; “Sayın Erdoğan! Geçmişimizle ilgili kitaplarımızı, eserlerimizi müzelerde sergileyerek geçmişe sahip çıkılmaz. Oysa 3 Mart 1924’te Hilafet yıkıldığında, bu ümmetin, milletin geçmişiyle, tarihiyle bağı koparılmış, ümmete geçmişini kötü göstermek için sahte tarihler yazılmış, yetmemiş ümmet tarihinden utanması için sömürgeci kafir ajanları ve muhipleri tarafından karanlık bir tarih kaleme alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘ERDOĞAN’IN SÖYLEMİ MÜSLÜMAN DUYGULARINI GIDIKLAMAKTIR’

“Ey Erdoğan, geçmişi inkâr etmemenizle de geçmişe sahip çıkılmaz” denen açıklamada; “Eğer gerçekten ecdadımızın kahramanlıklarına, zaferlerine sahip çıkmak istiyorsanız, tarihinden olmayan, sonradan ithal edilen köhne Batı kültürünü, çürümüş yönetim sistemi cumhuriyeti tarihin çöplüğüne atıp yeniden ecdadımızın inancından doğan, ecdadımızı zaferden zafere sürükleyen kültürüne ve yönetim sistemine dönmekle mümkün olur. Dolayısıyla Erdoğan’ın mevcut laik/demokratik sistem sınırları içinde geçmişe sahip çıkma söylemi, oy deposu olarak gördüğü Müslümanların duygularını gıdıklamak için söylenmiş, sözden öte geçmeyen yüzeysel bir söylemden başka bir şey değildir” ifadeleri kullanıldı.

‘ÜMMET DİRİLECEK, WASHİNGTON’IN KAPILARINA KADAR DAYANACAKTIR’

Hilafetin kaldırılıp laik demokratik sistemin Batı ajanlarınca getirildiğinin iddia edildiği açıklamada; “Laiklik, cumhuriyet, demokrasi, milliyetçilik, vatancılık ve ne kadar varsa Batı'dan ithal edilmiş pis yabancı düşünceler, Müslümanların topraklarını parçalamak, birlik ve beraberliklerini yok etmek, bir daha asla ecdatlarının pirüpak kültürüne dönmemelerini sağlamak için Batı tarafından üretilmiş, Müslümanlar arasına sokulmuş, sokulmakla kalmamış bir de Batı'nın bu kirli kültürünü korumaları için ey Erdoğan, sizin gibi başlarına adamlarını diktikleri köhne unsurlardır. Bizim geçmişimizle bağımızın kopması tam olarak 3 Mart 1924’te Hilâfet’in kaldırılması ve yerine laik/beşerî kanunların getirilmesiyle başlamıştır ey Erdoğan. Hizb-ut Tahrir liderliğinde Hilafet kurulduğunda ümmet yine dirilecek, bu sefer Viyana kapıları da değil Washington’ın kapılarına kadar dayanacaktır. Ama önce ümmet, bizi kapının arkasına kilitleyen ve üzerimize de yönetici kilidini vurdukları kişilerden kurtulmalıdır” denildi.