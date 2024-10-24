Teröristlerin kimlik tespiti için DNA çalışmaları başladı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:30

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:37

Başkent Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesisine, terör örgütü PKK tarafından hain bir saldırı düzenlendi. Saldırıda dört TUSAŞ personeli ve kaçırılan bir taksi şoförü şehit olurken, biri kadın biri erkek iki terörist saldırıyı gerçekleştirdi. Kadın terörist üzerindeki bombayı patlatarak kendini infilak ettirdi.

VARDİYA ÇIKIŞINDA SALDIRI

PKK’lı teröristler, saldırıyı TUSAŞ personelinin vardiya çıkışı sırasında planladı. Kaçırdıkları taksiyle tesisin önüne gelen teröristler, personeller araca bindikten sonra hain saldırıyı gerçekleştirdi. Bombalı saldırı sonucunda dört TUSAŞ personeli ve kaçırılan taksi şoförü şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Yaralılardan yedisinin Özel Harekat mensubu olduğu öğrenildi.

TERÖRİSTTEN SADECE ELİ KALDI

Saldırıyı düzenleyen kadın terörist, kendini patlattı ve vücudu tamamen parçalandı. Kadının sadece bir eli bulundu. Erkek terörist ise yaralı olarak ele geçirildi ve vücut bütünlüğünün korunduğu belirtildi.

DNA TESTİ İLE KİMLİK BELİRLEME

Güvenlik güçleri, teröristlerin kimliklerini tespit etmek amacıyla parmak izi incelemesi yapıyor. Kimlik tespitinin netleştirilebilmesi için teröristlerin Türkiye'deki ailelerinden DNA örnekleri alınarak, kesin kimlik belirleme işlemi gerçekleştirilecek. Saldırıyla ilgili tüm çalışmalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor.