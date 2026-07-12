Terörle mücadele gazisi Şafak Mert elektrik indirimi hakkını alabilmek için 8 aydır uğraşıyor

Uzun yıllar terörle mücadele operasyonlarında görev alan ve girdiği çatışmalar sonucunda malul olup 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında gazi unvanı alan 54 yaşındaki emekli yarbay Şafak Mert, bir süredir, yasal hakkı olan elektrik indirimine ulaşabilmek için mücadele veriyor.

‘ÖLÜRSEN AİLEN FAYDALANIR’

Mert, geçtiğimiz yılın sonunda Ankara’daki evini başka bir mahalleye taşırken, halihazırda yararlandığı yüzde 40 elektrik indirimini yeni evinde de sürdürmek üzere Enerjisa’ya başvurmuştu. O süreci Cumhuriyet’e anlatan Mert, bir şirket çalışanından, “Bu indirimden sen faydalanamıyorsun ama ölürsen ailen ve çocukların faydalanabilir” yanıtı aldığını söylemişti. Şirket de kendisine 3713 sayılı kanun kapsamında olduğu için elektrik indiriminden yararlanamayacağını belirten yazılı bir bildirim sunmuştu. Oysa aynı bildirimde, malul olan gazilerin bu elektrik indiriminden faydalanabildiği yer alıyordu. Buna karşın Mert’e elektrik indirimi sağlanmadı. Mert, tüketici hakem heyetine başvurdu.

‘YÜRÜYEMEYEN GAZİLER NE YAPACAK?’

Son gelişmeye göre Mert’in bu başvurusu reddedildi. Şimdi, tüketici mahkemesine gitmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet’e konuşan Mert, “Olay trajikomik. Bir evde faydalandığım elektrik indiriminden başka bir eve taşınınca yararlanamıyorum. En çok kanıma dokunan ise, hadi ben yürüyebiliyorum, başvurumu yapabiliyorum, mahkemeye gidebiliyorum. Peki benzer sorunları yaşayıp evinden çıkamayan, yürüyemeyen gaziler var. Onlar ne yapacak?” ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığından yetkililerin konuyla ilgili kendisiyle temas kurduğunu belirten Mert, “Ancak bir çözüm olmadı. İnisiyatif alınmadı. İki kurum da benim hakkımın yendiği biliyor ancak havaya bakıp ıslık çalıyorlar” sözlerini sarf etti.

‘15 TEMMUZ GAZİSİ OLSAYDIM...’

Sözkonusu gaziler olunca farklı kurumların farklı uygulamalara gidebildiğini savunan Mert, “Yaptıkları çok net ayrımcılık. Ve çok açık söyleyeceğim, şimdi her tarafta görüyorsunuz 15 Temmuz reklamları dönüyor. Eğer ben 15 Temmuz gazisi olsaydım, bu haksızlıktan ötürü kapımın önüne gelip özür dilerlerdi. ‘Biz bu meseleyi hallettik’ diye bunun reklamını yaparlardı. Ben ise mahkeme koridorlarında dirsek çürüteceğim” dedi. Mert, mücadelesini sürdüreceğini belirterek, “Bu iş artık onur mücadelesine döndü. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğim” diye konuştu.