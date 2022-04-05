Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, tespih yapmak için mermi kovanından çekirdeği ayırmaya çalışan kişi, merminin patlaması sonucu yaralandı.

AA
05 Nisan 2022 Salı, 13:50
Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde iddiaya göre, Ş.D. (39) Gaziosmanpaşa Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde, tarlada bulduğu dolu tabanca mermisinin çekirdeğinden tespih yapmak istedi.

Merminin kovanından çekirdeğini ayırmaya çalışan Ş.D, patlayan mermi bacağına saplanınca yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesine giden Ş.D, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından genel cerrahi servisine alındı.

Tedavisi devam eden Ş.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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