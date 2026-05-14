Testo Taylan hakkında tahliye kararı

14.05.2026 14:03:00
Sosyal medya içerik üreticisi Testo Taylan lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız tahliye edildi.

Tutuklanan sosyal medya içerik üreticisi “Testo Taylan” lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız, hakkında tahliye kararı verildi. 

Sözcü'de yer alan habere göre, 2 aydır cezaevinde bulunan Danyıldız bugün ilk kez hakim karşısına çıktı ve mahkeme Danyıldız hakkında tahliye kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Danyıldız hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı bir video sonrası “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Danyıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle 18 Mart tarihinde tutuklanmıştı.

