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TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 TEV burs başvuruları hangi gün bitiyor?

TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 TEV burs başvuruları hangi gün bitiyor?

15.09.2026 18:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 TEV burs başvuruları hangi gün bitiyor?

TEV burs başvuruları 2026-2027 eğitim öğretim yılı için başladı. Üniversite ve Üstün Başarı Bursu başvurularını yapmak isteyen öğrenciler, başvuruların hangi tarihte sona ereceğini ve burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, TEV burs başvuruları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman belli olacak?
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Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs başvuru takvimini açıkladı. Peki, TEV burs başvuruları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman belli olacak?

TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 akademik yılı burs başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre, 14 Eylül'de başlayan Üniversite (Eğitim) Bursu başvuruları 8 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek. 

TEV BURSU NE KADAR?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilere verilecek burs miktarlarını açıkladı. Yeni dönemde burs tutarları, bursun türüne göre aylık 3 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında değişecek. Buna göre yüksek lisans öğrencilerine 12 bin TL, doktora öğrencilerine ise 14 bin TL aylık burs ödemesi yapılacak. 

TEV tarafından açıklanan tutarlar aylık ödeme miktarlarını kapsıyor. Yurt desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilere ise burs ödemesine ek olarak aylık 6 bin 500 TL cep harçlığı sağlanacak.

TEV BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEV burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz paylaşılmadı. Ancak 5 Kasım 2026'da sona erecek Üstün Başarı Sanat Bursu başvurularının ardından takip eden aylar içerisinde açılması bekleniyor.

TEV BURSU BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Tüm değerlendirme ve mülakatlar tamamlandıktan sonra bursiyer listesi belirlenir.

Sonuçlar TEV sisteminde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden adaylara duyurulur.

Burs almayan hak kazanan aday bursiyerler sisteme giriş yaparak burs onayı ve hesap bilgileri adımlarını tamamlar.

Tüm adaylar, başvuru sonucuna ilişkin bilgilendirmeyi TEV Aday Takip Sistemi üzerinden alır.

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