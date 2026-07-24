Tez-Koop-İş'ten 'Özel İtalyan Lisesi' açıklaması: '10 öğretmenimizin iş akdi feshedildi, mücadelemiz henüz bitmedi'

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde sendikal haklar ve çalışma koşulları nedeniyle 2 Şubat 2026'da greve çıkan öğretmenlerin mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Tez-Koop-İş Sendikası, 123 gün süren grevin ardından görevlerine dönen öğretmenlerden 10 tanesinin iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Sendikamız Tez-Koop-İş çatısı altında 2 Şubat 2026’dan bu yana kararlılıkla yürüttüğünüz hak mücadelesi, 4 Haziran 2026 tarihinde toplu iş sözleşmesi niteliğindeki mutabakat metninin işverence imzalanmasıyla önemli bir aşamaya ulaşmıştı.

Buna rağmen Özel İtalyan Lisesi yönetimi, hukuk tanımaz ve emek karşıtı tutumunu sürdürerek bugüne kadar 10 öğretmenimizin iş akdini feshetmiştir.

Siz değerli öğretmenlerimiz, bu süreçte sergilediğiniz kararlı duruşla direnişi büyüttünüz. Sendikamız da mücadelenin her aşamasında yanınızda yer aldı.

Yalnızca sahada değil, müzakere masasında da son derece kıymetli bir sınav verdik. Ancak biliyoruz ki sınıf mücadelesi engelsiz, düz bir yol değildir.

Nitekim, Türkiye’deki antidemokratik ortamı fırsat bilen lise yönetimi, imzalanan anlaşmayı ısrarla tanımadı ve işten çıkarmalarla emekçilerden intikam alma yolunu seçti. Ancak bu mücadele henüz bitmedi!

Hukuki süreçleri başlattığımız gibi, ilgili Bakanlıklar ve uluslararası örgütler nezdindeki girişimlerimizi de kararlılıkla sürdürüyoruz.

Sonunda kazanan mutlaka biz olacağız. Tez-Koop-İş Sendikası olarak, bu haklı ve onurlu mücadelenizde sonuna kadar yanınızda olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.”